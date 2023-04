La RTBF vend les droits d’adaptation d’un de ses programmes à TF1

La RTBF vend les droits d’adaptation de l’émission ludique, « La Yourte », au groupe TF1, indique mardi la RTBF dans un communiqué. Quatre épisodes de « La Yourte » ont été diffusés en prime time sur Tipik, en décembre 2022. Ils ont enregistré « de belles audiences », selon la RTBF.

Le format de l’émission, « mêlant docu-réalité et conscientisation écologique », a séduit le groupe TF1. « Le format présente l’avantage d’être un grand divertissement familial et populaire tout en sensibilisant aux enjeux écologiques », indique Julien Degroote, directeur de développement et de la création du groupe français.

Dans l’émission, les animateurs du Grand Cactus cohabitent dans une yourte, et ce pendant cinq jours. Ils sont amenés à relever des défis, tout en adoptant des gestes écoresponsables.