Droits d’enregistrement: nouvelle réglementation à Bruxelles

Au niveau des droits d’enregistrement, la réglementation a changé à Bruxelles depuis le 1er avril…

R.G. La nouvelle règle est la suivante : au moment de l’achat, l’abattement est augmenté de 25.000 euros par niveau de PEB amélioré et il faut obligatoirement l’améliorer de deux niveaux endéans les trois ans. Dans la capitale, et contrairement à la Wallonie, on aura désormais intérêt à acheter un bien avec un mauvais PEB car plus il est mauvais et plus on bénéficiera d’un abattement…