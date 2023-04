Pression sur le marché immobilier: vers des habitats plus compacts

Comment envisagez-vous le futur plus ou moins proche de l’immobilier ?

C.H. Dans des maisons plus compactes, avec de plus petits terrains. Aujourd’hui, les quartiers qui se développent sont des constructions deux ou trois façades avec un grenier aménagé en espace de télétravail et des terrains qui font moins de 5 ares.

P.M. Vu l’augmentation du prix des matériaux et la pression qui est mise sur le marché de la construction et de la rénovation, tout le monde va redescendre d’un cran et aller vers des habitats plus compacts. C’est-à-dire que ceux qui cherchaient des appartements de 180 m2 vont se tourner vers des 150 m2, et ainsi de suite.