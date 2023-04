Génocide au Rwanda: la colère d’un officier français qui ne fut pas écouté en haut lieu

Fils et petit-fils de militaires, lui-même ancien de la guerre d’Algérie, le général Jean Varret a la nuque raide et il n’a rien oublié de son éducation à Saint Cyr, dont les instructeurs avaient fait la guerre d’Indochine. Lui-même, sortant de Saumur avec le grade de major, a choisi le 1er régiment de hussard parachutiste, une unité combattante qui se retrouve en Algérie. Là, il s’agit de combattre les « fellaghas », un mot arabe qui signifie bandits et que, entre eux, les Français désignent comme « HLL », hors la loi. Détruire une rébellion menée par les communistes supposés, tout faire, en première ligne, pour que l’Algérie reste française lui apparaît comme son devoir. Lorsqu’il croit que le général de Gaulle l’envoie au combat pour défendre une Algérie rattachée à la France, il le suit sans hésiter, regrettant seulement que l’armée française abandonne aux chacals les dépouilles de ses ennemis.