Formule 1: le GP de Belgique pourra accueillir 10.000 spectateurs de plus par jour

« En fait, ce sont essentiellement des tickets “bronze” (les moins chers, entre 130 et 185 euros, NDLR) qui vont être relancés à la vente, mais pas de panique pour tous ceux qui ont déjà acheté ces billets : les gradins naturels sur lesquels ils aiment se retrouver (comme la bute des Combes, NDLR) ne risquent pas de déborder pour autant », explique Vanessa Maes, la directrice de Spa Grand Prix. « Avant de recevoir cette autorisation, nous avions en fait augmenté notre proposition en tribunes : nous étions grosso modo passés de 35.000 à 45.000 places, soit 10.000 de plus que l’an dernier. L’augmentation de cette jauge va donc nous permettre d’accueillir de nouveaux spectateurs “bronze”, tout en maintenant la priorité au confort et à la sécurité dans leurs espaces dédiés. »

Excellente nouvelle pour Spa Grand Prix ! La société qui organise la manche belge du championnat du monde de Formule 1, avancée cette année au 30 juillet, vient de recevoir le « go » pour faire passer sa capacité maximum à 110.000 spectateurs par jour. Cela va très certainement ravir les fanas de F1 qui, depuis des semaines déjà, étaient confrontés à un site internet de ventes truffé de mentions « sold out » devant la plupart des espaces proposés…

Plan de circulation adapté

Si l’on en juge au travers du succès remporté par la F1 depuis quelques années, et aux nombreuses demandes à ce jour insatisfaites parvenues aux organisateurs de l’épreuve belge, on peut s’attendre à un gros raz-de-marée sur le site sur la billetterie de l’épreuve (www.spagrandprix.com) dès que cette nouvelle manne sera mise à disposition. « L’arrivée de cette foule supplémentaire s’accompagnera d’une adaptation de notre plan de circulation, et de sécurité, afin de pouvoir absorber tout ce public », précise Vanessa Maes, qui pourra notamment profiter du fait qu’une course « sprint » sera déjà organisée le samedi à Francorchamps, en plus des autres épreuves traditionnellement proposées en lever de rideau, comme la F2, la F3 ou la Porsche Cup.

« Schumi » battu !

L’an dernier déjà, les organisateurs avaient annoncé que 360.000 personnes s’étaient ruées à Francorchamps au long des trois jours du Grand Prix, en tenant compte des 20.000 personnes environs qui composent la « caravane » F1, à savoir tout le personnel nécessaire à l’organisation de l’épreuve ainsi que les journalistes ou le personnel horeca, etc.