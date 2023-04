Kendji, parrain du Télévie: « Je sais que c’est quelque chose d’incroyable donc c’est une fierté et un honneur »

Chanteur et guitariste français, Kendji se fait connaître dans l’émission The Voice qu’il remporte en 2014. Depuis, il est détenteur de 5 albums et cumule les récompenses. Dès 2016, il s’investit pour la cause des Enfoirés et continue de s’engager en devenant le parrain du Télévie. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il a donné ce concert intimiste. Après sa performance, nous avons eu l’occasion de rencontrer l’artiste lors d’une table ronde. Il a partagé avec nous ce que son nouveau rôle de parrain représente pour lui.

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain du Télévie cette année ?