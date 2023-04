Quand Télévie rime avec culture

Fidèle à ses engagements, le Télévie de RTL s’arme de générosité pour combattre le cancer. Le thème de cette année étant l’Aventure, les acteurs de l’opération revêtent l’uniforme de véritables aventuriers et se motivent pour récolter le plus de fonds possible au profit du FNRS (Fonds national de la recherche scientifique). Au mois d’avril, le Télévie organise plusieurs événements parmi lesquels figurent une vente aux enchères de Disques d’or, animée par la chaîne de radio BEL RTL L’argent récolté contribuera à faire monter la cagnotte du Télévie, tout en faisant des heureux. Depuis 1993, la vente de ces disques a permis, à elle seule, de rassembler plus de 3 millions d’euros.