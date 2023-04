La priorité des acheteurs aujourd’hui est passée à l’énergie

Quels sont les critères les plus importants pour les acheteurs aujourd’hui ?

C.H. Les gens se posent deux questions : « Est-ce que je suis prêt à habiter là compte tenu de toutes les caractéristiques du bien ? » et « A quel prix ? ». Le critère qui a évolué est celui de l’énergie car les acheteurs ont entendu que s’il y a un mauvais PEB, ils vont devoir faire des rénovations et cela va leur coûter plus cher. Le PEB entre donc aussi en compte.