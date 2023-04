La crise bancaire aura des conséquences «sur plusieurs années», selon un expert

« Même s’il est vrai que cette crise bancaire a bénéficié aux plus grandes banques, qui ont reçu un afflux de dépôts venu de plus petits établissements, l’idée que cet effondrement a été bon pour qui que ce soit est absurde », a fait valoir Jamie Dimon.

« Et même si cela n’a rien à voir avec 2008, il n’est pas facile de déterminer quand cette crise va se terminer », a écrit Jamie Dimon, qui s’attend à ce qu’elle « cause un resserrement des conditions financières car les banques et autres organismes prêteurs vont devenir plus prudents. »