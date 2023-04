Neuf Diables rouges luttent pour ne pas descendre: cette saison, les Belges regardent plus vers le bas que vers le haut dans leur championnat

La Premier League, comme une évidence…

Qu’elle est loin l’époque où, aux premières lueurs du printemps, les Diables pouvaient encore rêver d’un formidable Grand Chelem dans les cinq grands championnats européens (Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga, Ligue 1). L’émergence de la génération « dorée » n’y était évidemment pas anodine. Depuis la saison 2009-2010, nos représentants ont toujours remporté au moins l’une de ces compétitions. Avec, parfois, des « pics » à trois couronnements. Un record devenu la norme récemment (2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Si cette cuvée 2022-2023 a encore des chances de nous offrir pareille récolte, la raison convient de rester mesuré.

La Premier League a pris l’accent belge. Les arrivées d’éléments noirs-jaunes-rouges au sein des franchises anglaises se sont multipliées, et les grandes écuries n’y ont pas échappé. L’Angleterre, de terre d’accueil à terre d’exploits. Ainsi, notre pays vient d’enchaîner neuf saisons consécutives avec au moins un Diable au sommet du plus grand championnat de la planète. En attendant la dixième dans quelques semaines… En effet, soit Leandro Trossard (Arsenal), soit Kevin De Bruyne (Manchester City) aura le privilège de soulever le trophée de champion.

Pour le premier, ce serait inédit outre-Manche, lui qui est arrivé à l’Emirates en janvier avec un impact évident (1 but, 7 assists). Le second, lui, pourrait décrocher un cinquième titre national avec les Skyblues. Ce qui lui permettrait de s’installer à une place encore plus notable dans l’histoire du football britannique. Pour l’heure, les Gunners ont la main mais l’équipe de « King Kev’» n’a pas dit son dernier mot. Le duel au sommet (26 avril) orientera assurément cette course au titre. Dans un sens, comme dans l’autre.