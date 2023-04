La Passion selon saint Matthieu de Bach, un nouveau défi pour la Flagey Academy

Ces 7 et 8 avril, 16 chanteurs de la Flagey Academy se produiront aux côtés de Vox Luminis et de l’Orchestre baroque de Fribourg dans la Passion selon saint Matthieu de Bach.

Bonjour tout le monde ! On y va ! ». Un mardi en fin d’après-midi, une joyeuse effervescence règne du côté de la Maison qui chante à Ixelles. Quelques jours seulement après un concert de présentation des ateliers au Studio 4, c’est un autre défi qui attend les chanteurs des Flagey Academy Youth Choirs : dans quelques jours à peine, 16 d’entre eux se joindront à Vox Luminis et à l’Orchestre baroque de Fribourg pour deux extraits la Passion selon Saint Matthieu de Bach dans l’écrin du Concertgebouw de Bruges.

« On se met debout ! », lance avec enthousiasme Helen Cassano, cheffe de chœur et coach vocal. Dans une atmosphère détendue, elle échauffe ses chanteurs avant d’entrer dans la répétition à proprement parler. « On peut faire la Castafiore ! ». « Il faut soutenir la phrase et ne pas la laisser tomber. » Les idées fusent, les esprits s’échauffent, s’épanouissent et s’ouvrent peu à peu.