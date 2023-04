Une marge bénéficiaire contractée pour les promoteurs

La marge bénéficiaire des promoteurs a-t-elle évolué vu le contexte actuel ?

K.R. A l’époque où je travaillais pour un promoteur, tout le monde essayait de se situer entre 15 et 20 % de marge. Maintenant les promoteurs sont contents quand ils obtiennent 10 %. Le problème est qu’on s’attend à ce que les prix des matériaux de construction augmentent encore et comme il se passe souvent deux ans entre la vente sur plan et la livraison du projet, les promoteurs sont dans l’incertitude. Leur gros problème actuellement est de savoir s’il est judicieux de lancer une construction ou non parce que dans certaines communes, ils savent que leurs prix de vente dépasseront le seuil critique au-delà duquel ils n’ont pas la garantie d’avoir des acheteurs.