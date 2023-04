ChatGPT va-t-il tous nous mettre au chômage?

ChatGPT pourrait-il voler votre job et vous mettre au chômage ? Ce robot conversationnel qui utilise l’intelligence artificielle va-t-il remplacer l’humain comme le moteur à explosion a renvoyé le cheval à l’écurie ? Et si au contraire ChatGPT devenait en fait notre meilleur collègue ? Ou s’il permettait de créer des millions d’emplois ? Benoit July, journaliste au service économie, et Philippe Laloux, responsable du pôle multimédia, se sont posé toutes ces questions. C’est Philippe qui résume tout ça avec nous.

