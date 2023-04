UEFA: Ceferin ou l’art du contre-pied

Sans opposant, l’avocat slovène va être reconduit pour un troisième mandat à la tête de l’UEFA. Il a réussi à transformer ses faiblesses (apparentes) en atouts et à retourner les contrariétés en sa faveur.

A la clôture des candidatures, le 5 janvier dernier, Aleksander Ceferin, 55 ans, savait déjà que personne ne risquait de contrarier sa volonté de briguer un troisième mandat de quatre ans à la tête de l’UEFA : il était le seul en lice. Réunie en congrès à Lisbonne cette semaine, l’instance européenne du football va de fait entériner cette évidence dans les prochaines heures.

Avocat de profession, Ceferin avait dirigé la Fédération slovène, avant de prendre, à 48 ans, la succession de Michel Platini en septembre 2016. A cette époque, son anonymat et son manque d’expérience avaient constitué son atout majeur en contrepoint de son adversaire, Michael van Praag. Le Néerlandais avait juste le tort de son âge, 69 ans, et de son appartenance à un football corrompu – on était en plein Fifagate.