Stromae annule des concerts et sort du silence: «Je dois écouter mes limites»

Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur belge Stromae. Ce dernier a annoncé, sur les réseaux sociaux, l’annulation de tous ses concerts jusque fin mai.

« Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant », explique le chanteur belge. « Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d’écouter mes limites. »

« Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts. J’espère vous donner au plus vite des nouvelles positives. J’ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée, entouré des équipes qui me portent et m’accompagnent depuis toutes ces années. Prenez soin de vous » termine le chanteur.