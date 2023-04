Après une année 2022 maudite, Hervé Koffi est de retour au top à Charleroi

Depuis son arrivée au Sporting de Charleroi à l’été 2021, Hervé Koffi n’a jamais brillé autant que ces dernières semaines. Et ce, même si l’ancien Mouscronnois avait été élu Zèbre d’or la saison dernière au détriment d’un Stefan Knezevic qui le méritait probablement davantage pour sa régularité. Plus spectaculaire que le défenseur, l’international burkinabé avait surfé sur son très bon début de saison pour gommer les imperfections et autres erreurs du second tour, après une Coupe d’Afrique des Nations qui l’avait traumatisé dans sa chair autant que dans sa tête. À son retour du Cameroun, où se disputait la grand-messe du foot africain, le « Black Cat » avait mis du temps pour retrouver ses repères et ses sensations après la grosse blessure à la tête dont il avait été victime suite à un choc avec Cheikhou Kouyaté. « J’étais tellement choqué que je m’étais dit que j’allais avoir besoin d’un mois ou deux pour revenir sur le terrain parce que je n’arrêtais pas de revoir l’image du choc dans ma tête », nous expliquait Hervé Koffi mi-février alors qu’il retrouvait le chemin des entraînements deux grosses semaines seulement après le choc. « J’avais peur en voyant mes équipiers s’entraîner et aller au contact, mais dès que je suis rentré en Belgique, j’ai eu envie de rejouer. J’ai tout de suite oublié l’action et tout le reste », avait-il ajouté pour justifier son retour anticipé sur le pré.