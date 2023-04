Un marché à deux vitesses

Quid des permis de construire ?

P.M. Durant le covid, tous les gros permis au-dessus des 30 à 50 unités de logement ont été bloqués car les administrations étaient fermées. Avoir un contact téléphonique ou par mail pour avoir un suivi des dossiers était très compliqué. Aujourd’hui, ces gros permis recommencent à sortir. Avant le covid, on était plutôt sur un marché d’investisseurs mais aujourd’hui, on va lentement mais sûrement vers un marché d’acquéreurs pour une raison simple : on a eu la TVA à 6 % sur les démolitions-reconstructions qui a donné un coup de fouet important au marché du neuf, surtout à Bruxelles. En 2023, ce marché se compose désormais de 70 % d’acquéreurs-résidents et de 30 % d’investisseurs.