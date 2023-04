Le calvaire des exilés iraniens en Turquie

C’est une voix à bout de souffle, cassée par la fatigue et la détresse. « Mon fils aîné, Zanyar, 18 ans, a perdu un œil dans les manifestations iraniennes. Nous voulions demander l’asile en Europe. Nous avons échoué dans un camp turc ! Si la police nous renvoie chez nous, c’est la mort garantie. » L’homme qui s’exprime par messages vocaux laissés sur un téléphone portable s’appelle Hamze Tondro, un activiste kurde originaire de Piranshahr (nord-ouest de l’Iran), détenu depuis dix jours en Turquie avec sa femme et leurs quatre enfants. Le 25 mars, quelques jours après leur fuite risquée d’Iran, ils étaient à bord d’une embarcation clandestine lorsque le moteur a lâché en mer Egée. Interceptée par les gardes-côtes grecs, puis arrêtée par la police turque, la petite famille est aujourd’hui incarcérée dans un centre proche de la ville portuaire d’Izmir et risque l’expulsion.