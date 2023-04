Pourquoi les prix des fruits et légumes atteignent des sommets… et vont en redescendre (infographie)

C’était attendu mais cela n’en reste pas moins déplaisant pour les consommateurs : l’inflation des produits alimentaires se poursuit avec un effet retard. Statbel la situe à 17 % en mars, contre 16 % en février. Les chiffres de Testachats, issus de relevés de prix de 3.000 produits dans les principales chaînes de supermarchés, sont encore plus marquants, puisqu’ils dépassent les 20 % d’augmentation. Voilà qui constitue un nouveau record, souligne l’organisation de consommateurs qui écrit : « C’est dû en grande partie aux légumes qui étaient en moyenne 31 % plus chers en mars 2023 qu’en mars 2022 (c’était +24 % en février). Et si l’on ne tient pas compte des pommes de terre qui connaissent une hausse moins marquée (+16 %), l’inflation pour les légumes atteint 40 %. » Parmi les plus fortes augmentations constatées par Testachats, pointons celle de la laitue iceberg (+ 53 %), du concombre (+ 51 %) et des oignons (+ 50 %).