Nicolas Frutos nouveau directeur technique de la RAAL La Louvière: «J’ai senti une belle opportunité»

Nicolas Frutos devient directeur technique de la RAAL et son école des jeunes. Le club l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi :

« Nicolas Frutos devient le nouveau directeur technique de la RAAL. Il collaborera de manière étroite avec le staff de l’équipe première et sera responsable de l’école des jeunes. L’ancien footballeur, aujourd’hui âgé de 41 ans, s’est notamment distingué sous les couleurs du RSC Anderlecht, avec qui il a inscrit plus d’une quarantaine de buts au sein de l’élite belge. Cette nomination traduit la volonté de professionnalisation du club vert et blanc, en quête de la Pro League. »

Toujours via les supporters du club, l’Argentin a déclaré : « J’ai senti une belle opportunité de m’impliquer dans un club où je m’identifie. Le projet ainsi que la philosophie du club m’ont agréablement surpris. Je compte apporter mon expérience tout en poursuivant sur la bonne dynamique déjà mise en place au sein du club. »