Standard: pourquoi le jeu offensif des Rouches penche sur le côté gauche

Jusqu’à son but, finalement inutile, le pauvre Kevin Arase ne savait plus vraiment comment il s’appelait samedi soir face au Standard. Le piston droit d’Ostende, remplacé à la pause, a souffert face aux mouvements incessants de Philip Zinckernagel, Aron Donnum et même William Balikwisha, venu chercher les ballons là où ils vivaient le mieux durant les quarante-cinq premières minutes. Pas étonnant, au bout du compte, que le centre décisif pour l’ouverture du score de Noah Ohio soit venu du flanc gauche du Standard.

Ce qui est étonnant, par contre, c’est qu’Ostende et Dominik Thalhammer n’aient pas anticipé le scénario et prévu une stratégie pour bloquer cette zone du terrain. Car c’est une tendance depuis quelques mois : lorsqu’il n’est pas équilibré, le plan d’attaque du Standard penche très clairement à bâbord.