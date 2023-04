Trevi a plus de maisons et d’appartements en portefeuille

Le marché résidentiel se stabilise. C’est ce que révèle le dernier baromètre Trevi Trust Monitor (TTM) publié cette semaine à 101,9, soit exactement le même indice qu’il y a trois mois.

La tendance la plus marquante est que le réseau d’agences constate qu’il y a 6 % de maisons à vendre en plus sur le marché. C’est une bonne nouvelle dans un marché qui souffre d’un manque de biens à vendre, signe qu’une reprise, même légère, est peut-être en cours. Pour les appartements, la hausse est plus légère : +3 %.