Grand Baromètre: comment rendre le goût de la politique?

Méfiance, dégoût : ça décroche d’avec la politique. La désaffection gagne. Vraiment ? Que faire, alors ? Les analyses et les solutions de six observateurs-trices.

C’est le crépuscule de la politique ? Celui de la démocratie ? L’enquête Ipsos publiée lundi nous le suggère, où 70 % des personnes interrogées, en gros des méfiants aux dégoûtés, disent ne plus y croire et ne plus en vouloir. Qu’en penser ? Que faire ? Six observateurs-trices nous aident à tenter d’y voir clair.