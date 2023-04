La SNCB cherche ses nouveaux voyageurs dans les grandes villes

Qu’on les appelle « S » (appellation officielle des liaisons suburbaines), RER (historiquement le projet de et autour de Bruxelles) ou Angelic (pour Anvers, Gent, Liège et Charleroi et leurs liaisons S), les trains urbains et suburbains forment une part importante de l’avenir du rail en Belgique. La SNCB, dans son plan de transport, prévoit une augmentation de 10 % de ses trains et de 30 % de ses voyageurs d’ici 2032. Encore faut-il trouver ces derniers et les convaincre des vertus du rail dans l’offre de transport. Les grandes villes semblent une solution.