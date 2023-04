Philippe Geluck: «Une élégance graphique proche de Sempé et de Folon»

Philippe Geluck et Royer ont longtemps dessiné dans le même journal. Le créateur du Chat a retenu de son aîné la simplicité nue du trait.

Philippe Geluck et Royer n’appartenaient pas à la même génération mais le créateur du Chat a toujours été très admiratif du style de son confrère du Soir. « Il a débuté en 1979, dans les pages du quotidien, et moi en 1983, dans celles des suppléments. L’actualité, c’était lui, et moi, pas du tout ! Royer a indéniablement apporté quelque chose de neuf dans le dessin politique en Belgique. Il y avait quelque chose qu’on ne retrouvait que chez des maîtres du dessin d’humour comme Jacques Sternberg ou Gébé… »