Pierre Kroll: «Un chevalier parmi les dessinateurs de presse»

Successeur de Royer, Pierre Kroll nourrit une profonde et sincère admiration pour celui qui incarnait, à la fin du XXe siècle, l’image du Soir. « Quand je n’étais encore qu’un jeune dessinateur, Royer était déjà une institution du paysage médiatique. Il était impressionnant de talent mais fuyait le vedettariat. Je me rappelle de son anoblissement par le roi Albert II. C’était une première : un chevalier parmi les dessinateurs de presse ! Je crois que cette faveur nobiliaire était une façon pour la famille royale de le récompenser du dessin qu’il avait réalisé à la mort de Baudouin. Il avait tracé l’ombre de la main du souverain défunt dans le dos de la reine Fabiola… Plus tard, je lui ai rendu hommage en refaisant le même dessin mais avec la main d’Albert, toujours bien vivant… sur les fesses de Paola. J’ai offert l’original à Royer et il a éclaté de rire ! »