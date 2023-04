Van Quickenborne veut des audiences publiques pour les transactions pénales élargies

L’information va, au sein des parquets Ecofin et dans les bureaux d’avocats spécialisés en la matière, faire l’effet d’une bombe : un projet de loi sur la transaction financière, tout fraîchement approuvé et désormais envoyé au conseil d’Etat pour avis, prévoit deux grandes modifications dans le principe de la transaction pénale élargie. Utilisée non pas au stade de l’information comme les transactions pénales simples (en roulage par exemple) mais bien après l’ouverture de l’instruction, elle éteint l’action publique suite au paiement de l’auteur présumé des faits. C’est le ministère public qui la propose, et qui fixe la hauteur du montant dont l’intéressé peut, s’il veut « être tranquille », s’acquitter. Un juge doit ensuite se pencher sur l’accord en vue de sa ratification.