Van der Poel en soutien de Philipsen

Le GP de l’Escaut, c’est un peu le championnat du monde des sprinters. La Churchillaan a d’ailleurs toujours couronné un finisseur au terme d’un emballage massif depuis 2005… sauf l’année dernière. Si, alors chez Intermarché-Wanty Gobert, Alexander Kristoff l’avait emporté, le colosse norvégien était arrivé seul, émergeant dans le chaos détrempé. L’unique victoire en solitaire de sa carrière… sur la classique dévolue aux sprinters et qui devrait leur sourire ce mercredi tant la météo est annoncée plus lisse. Et devrait donc favoriser un scénario classique.