L’Euro 2025 de football féminin aura lieu en Suisse (vidéos)

La Suisse a été préférée à la France, à la Pologne et à la candidature commune du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Il s’agira de la quatorzième édition de l’Euro féminin. La Suisse accueillera ce tournoi pour la première fois. Chez les messieurs, elle a été le pays hôte de la Coupe du monde 1954 et de l’Euro 2008, coorganisé avec l’Autriche.

Le tournoi se déroulera pendant quatre semaines aux mois de juin et juillet 2025 dans les sites prévus, à Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune, selon le communiqué de l’Association suisse (ASF).

« L’ASF a fait de la promotion du football féminin un élément important de sa stratégie pour l’avenir et est extrêmement heureuse de pouvoir organiser un tournoi à haute visibilité dans notre pays pour soutenir sa stratégie », a ajouté Marion Daube, directrice du football féminin de l’ASF et responsable du projet de candidature. « Nous sommes fiers que notre candidature ait été choisie et souhaitons montrer que le football est accessible à tous. Notre tournoi doit être une fête de quatre semaines pour toute la Suisse et, grâce à notre situation au cœur de l’Europe, pour les pays environnants. »

L’infrastructure existante sera utilisée ou adaptée. Il n’est, à l’état actuel, pas nécessaire de construire des stades, des hôtels ou des terrains d’entraînement, a précisé l’ASF.