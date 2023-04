Intermarché – Circus Wanty compte sur Gerben Thijssen pour retrouver le sourire

Après des débuts tonitruants marqués par six victoires en une dizaine de jours entre fin janvier et début février et illuminés par une première place au classement mondial, la formation Intermarché – Circus Wanty peine à trouver son second souffle. Le sprinter-maison Gerben Thijssen a bien remporté deux semi-classiques en mars, le Grand Prix Monseré et la Bredene Classic, mais globalement, sur les classiques, l’équipe wallonne patine.