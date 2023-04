Namur: l’extension du piétonnier se précise

Cette extension du piétonnier a pour but d’apaiser la ville, en la vidant de la circulation automobile, de la végétaliser pour faire face au réchauffement climatique (et par l’occasion faire oublier la saga des arbres du square Léopold) et de la rendre plus conviviale. Certaines rues piétonnes seront couvertes de pavés drainants, capables de récolter et stocker les eaux sous la voirie afin d’alimenter les plantations. Parmi les conséquences de cette végétalisation, la place pour le marché hebdomadaire sera réduite. Celui-ci sera donc déménagé. Ce nouveau plan d’aménagement sera financé grâce aux fonds Feder (5,5 millions dont 3 millions pour les voiries) et aux aides régionales de la politique intégrée de la ville (4 millions pour les voiries et 2,6 millions pour la végétalisation). Le conseil communal de la ville approuvera le plan avant l’été, un marché des travaux sera lancé dans la foulée avec comme objectif, le lancement des travaux au printemps 2024.