Bois du Cazier: deux victimes de la catastrophe identifiées

En octobre 2021, le Bois du Cazier avait décidé d’exhumer 17 corps non identifiés après la catastrophe du 8 août 1956, qui avait fait 262 victimes. On connaissait le nom de ces 17 victimes, sans pouvoir établir une correspondance avec leur dépouille, marquée par les effets du feu. Ces corps avaient été inhumés dans une parcelle commune et marqués d’une plaque « inconnu ». S’il y avait 17 noms, ce sont 14 squelettes qui ont été découverts, trois ayant été rapatriés en 1958 vers l’Italie, sans que leur plaque ait été enlevée. Un an et demi après cette exhumation, les résultats des recherches ADN ont livré (une partie de) leur verdict. Deux corps ont été formellement identifiés, ceux du Belge Oscar Pellegrims et de l’Italien Dante Di Quilio. La famille de ce dernier, venue spécialement de Milan, s’est dite « émue » avant d’ajouter que « la femme du défunt a appris la nouvelle de l’identification quelques jours avant son décès. Elle a su alors qu’elle pouvait le rejoindre ».

Si les tests ADN, anthropologiques et dentaires ont permis ces deux identifications, elles n’ont pas été concluantes pour cinq autres cas. « Quand on met ensemble les résultats ADN et les autres éléments, il y a des convergences mais elles ne sont pas suffisantes pour apporter des degrés de certitude voulus », expliquait l’avocat Jean-Philippe Mayence. Par contre, quatre noms ont été formellement exclus après les analyses. Ce qui signifie que quatre noms n’ont trouvé aucune correspondance avec les corps exhumés et que ces personnes sont donc vraisemblablement enterrées dans une autre tombe. Parmi ces exclusions, le nom de Francesco Cicora ressort. C’est en effet grâce à l’acharnement d’un de ses fils, Michele Cicora que cette exhumation avait pu aboutir. « Ma sœur, mon frère et moi devrons nous résigner et continuer à nous demander où se trouve notre père. Ce grand point d’interrogation restera perpétuel et la blessure et le vide ne guériront jamais », a conclu Michele Cicora. La boucle n’est pas encore totalement bouclée : des tests complémentaires ADN pourraient résoudre définitivement les cinq cas non concluants, et une ultime demande d’exhumation a été posée.