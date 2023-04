Sombre et combatif, Trump plaide non-coupable au tribunal

Donald Trump a plaidé mardi non coupable de falsifications de documents comptables dans un tribunal de New York, lors d’une audience pénale historique qui a réveillé les passions en Amérique et ouvert la voie à un procès dans moins d’un an.

Reparti libre sans contrôle judiciaire, l’ancien président de 76 ans va tout tenter pour éviter l’épreuve d’un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l’élection présidentielle à laquelle il est candidat.

Le républicain, le premier président américain à subir un tel sort, est visé par 34 chefs d’accusation. Il est accusé d’avoir « orchestré » une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l’élection de 2016.

Donald Trump n’a « cessé de mentir », a critiqué le procureur de New York Alvin Bragg, dénonçant la « conduite délictuelle grave » du milliardaire new-yorkais. « La loi est la même pour tous », a-t-il insisté lors d’une conférence de presse.