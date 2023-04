Des buts et des Belges en Premier League: un goal pour Mangala, un assist pour Faes (vidéos)

Dans le premier quart d’heure, le Diable rouge a ouvert le score pour les ‘Tricky Trees’ avec une frappe puissante (12e). Quelques minutes plus tard, Jack Harrison (20e) a profité d’une erreur de Keylor Navas pour égaliser. Juste avant la mi-temps, les ‘Peacocks’ ont repris l’avantage via un tir en finesse de Luis Sinisterra (45+1e).

Dans un même temps, également dans un match d’alignement, Leicester a été battu par Aston Villa (1-2). Wout Faes et Timothy Castagne ont joué toute la rencontre dans les rangs de l’équipe dirigée par Adam Sadler, qui assure l’intérim sur le banc après le départ de Brendan Rodgers. Dennis Praet n’a pas quitté banc alors que Youri Tielemans n’était pas présent, à cause de sa blessure à la cheville. Quant à Faes, il a délivré un assist !

Les ‘Villans’ ont ouvert le score via une frappe d’Ollie Watkins (24e) et les ‘Foxes’ ont égalisé quelques minutes plus tard grâce à une belle action solitaire de Harvey Barnes (35e). En deuxième période, Leicester s’est retrouvé à dix après la double carte jaune de Kiernan Dewsbury-Hall (64e, 70e). En supériorité numérique, Aston Villa s’imposait grâce à un but de Bertrand Traoré (87e).