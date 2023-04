Donald Trump s’exprime suite à son inculpation au pénal: «C’est une insulte à la nation»

New York respire, après une journée sous haute tension comme elle n’en avait plus connu depuis des décennies. L’orage Trump est passé, ses supporters ont écouté l’appel à la modération lancé par les édiles républicains inquiets, et les incidents sont restés mineurs, aux abords de Wall Street. « Ce fut un jour paisible, et c’est le plus important ». Le soulagement est immense aux Etats-Unis, comme le souligne l’ancien procureur du tribunal pénal de Manhattan, Cyrus Vance Jr. Interrogé sur CNN, celui-ci se félicitait que la comparution historique d’un ancien président des Etats-Unis n’ait entraîné aucun débordement comparable à l’assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021 (5 morts). Se préparant à un véritable siège, New York avait renforcé la sécurité autour de l’imposant bâtiment du 100 Prince Street, où était attendu Donald Trump mardi à 14h15 précises.