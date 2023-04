Trump inculpé au pénal, la présidentielle américaine s’enfonce dans l’inconnu

L’inculpation officielle et ultra-médiatisée de Donald Trump accroît mercredi l’incertitude dans la course à la Maison-Blanche de 2024, avec le leader républicain désormais menacé d’un procès pénal et l’actuel titulaire du poste, Joe Biden, qui n’a pas confirmé sa candidature.

Devant un juge à New York, Donald Trump a plaidé mardi non coupable d’avoir orchestré des paiements pour étouffer des affaires embarrassantes pour lui avant la présidentielle de 2016. Apparu combatif mais avec une mine sombre qui ne l’a pas quitté lors de ce jour historique, le Républicain, de retour dans sa luxueuse résidence en Floride, a finalement qualifié d’«insulte à la nation» sa mise en accusation, détaillée dans 34 chefs d’inculpation.

«Le seul crime que j’ai commis, c’est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire», a assuré l’ancien magnat des affaires, devant des militants arborant des casquettes rouges et autres accessoires classiques de ses meetings de campagne. Candidat pour la troisième fois à la Maison-Blanche, Donald Trump est reparti libre sans contrôle judiciaire du tribunal de Manhattan et va désormais tout tenter pour éviter l’épreuve d’un procès qui pourrait intervenir dès janvier 2024, juste avant la primaire républicaine.

À lire aussi Alvin Bragg, procureur de Manhattan et cauchemar de Donald Trump

Invectives

Il a passé environ deux heures dans ce palais de justice au sud de Manhattan, où il s’est rendu depuis la Trump Tower, près de Central Park, dans un convoi sous très haute sécurité survolé par les hélicoptères des médias américains.