Romelu Lukaku exclu après sa célébration face à la Juventus: «Il a été victime d’insultes racistes ignobles et inacceptables»

Romelu Lukaku a été décisif pour l’Inter en Coupe d’Italie avec un but sur penalty face à la Juventus en demi-finale aller (1-1). Le match a d’ailleurs viré au chaos après cette égalisation, le Diable rouge écopant d’un deuxième carton jaune pour sa célébration et se retrouvant dès lors exclu. De quoi provoquer quelques échauffourées et des cartons rouges pour Juan Cuadrado et Samir Handanovic. À l’Inter, on dénonce des cris racistes à l’encontre de Lukaku.

« Des chants racistes contre Lukaku ? Absolument. Cela a été entendu », a commenté Simone Inzaghi, entraîneur de l’Inter. « Je vois un joueur qui marque, exulte comme il le fait toujours et puis tout ce qu’on a vu arrive maintenant. Lukaku a été mal compris. Il célèbre toujours comme ça. Cela a provoqué un tumulte qui n’était pas agréable à voir, et qui va nous priver de deux joueurs fondamentaux au retour. »