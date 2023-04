Elise Mertens éliminée d’emblée à Bogota, gênée par son épaule: «Le corps n’a pas voulu suivre»

Elise Mertens, 29e joueuse mondiale, a été éliminée dès le premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Bogota, épreuve sur terre battue, mardi en Colombie. La Belge, tête de série N.1, s’est inclinée 6-1, 4-6, 7-6 (7/3) face à la Suédoise Mirjam Bjorklund (WTA 133). Elle a confié avoir joué avec une blessure à l’épaule. « Je suis triste de ne pas avoir pu montrer mon meilleur tennis à cause de ma blessure à l’épaule », a précisé la N.1 belge sur Instagram.

« J’ai continué à me battre mais le corps n’a pas voulu suivre. Il est temps de récupérer, rentrer à la maison et me préparer pour la suite », a écrit Mertens sur les réseaux sociaux.