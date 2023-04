Soleil, pluie et coups de tonnerre... les prévisions météo pour les prochains jours

De faibles gelées et un peu de brume accompagneront le début du jour mais le soleil sera bien présent mercredi, même si davantage de nuages d’altitude apparaîtront à partir de l’ouest. Les températures grimperont pour atteindre entre 7°C dans les Hautes Fagnes et 11°C dans l’ouest du pays, prévoit l’IRM.

Mercredi soir et en début de nuit, le temps restera sec mais dans le courant de la nuit, le ciel s’ennuagera depuis l’ouest et de faibles pluies suivront en fin de nuit sur les provinces occidentales. Les minima oscilleront entre -4°C en haute Ardenne et 5 ou 6°C à la côte.

Jeudi matin, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est alors que vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses. Dans l'après-midi, à l'arrière de la perturbation, des éclaircies se dessineront mais l'une ou l'autre averse pourra encore se produire. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l'ouest du pays. Le vent modéré de sud virera progressivement au sud-ouest, et même à l'ouest au littoral où il deviendra assez fort temporairement.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas exclu. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés en plaine, sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte, de nord-ouest.

Samedi, la journée débutera avec des nuages bas, de la brume voire du brouillard et un risque de bruine. En journée, des éclaircies se développeront et alterneront avec des champs nuageux. Les maxima varieront de 8 à 12 degrés, sous un vent faible sans direction précise.