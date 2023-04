«Quel intérêt ont-ils à mentir?»: l’entourage de Lionel Messi n’apprécie pas les rumeurs sur l’avenir de l’Argentin au PSG

L’avenir de Lionel Messi au PSG est plus que jamais au centre de l’attention. La semaine dernière, le Barça a annoncé être en contact avec l’entourage de l’Argentin pour le faire revenir en Catalogne. Mardi, la presse française évoquait l’absence d’accord pour une prolongation, avec un club parisien moins enclin à jouer le tout pour le tout pour conserver le champion du monde. À côté de ça, le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano évoque une offre du club saoudien d’Al-Hilal associé à un salaire de plus de 400 millions d’euros par an. Le moulin à rumeurs tourne à plein régime, de quoi faire réagir l’entourage du joueur.

« C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger », confie une source proche de Messi au quotidien Le Parisien. « Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Quel intérêt ont-ils à mentir ? »