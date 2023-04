«Tous avec toi Rom»: les Diables rouges et Anderlecht apportent leur soutien à Lukaku, victime d’insultes racistes en Italie

Romelu Lukaku a été la cible d’insultes racistes de la part de supporters de la Juventus mardi soir lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan (1-1), a dénoncé son agence Roc Nation Sports International. Le Diable rouge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche.

Dans la foulée de cet événement, Lukaku a reçu le soutien des Diables rouges et d’Anderlecht sur les réseaux sociaux. « Non au racisme », écrit le compte officiel de l’équipe nationale sur Twitter. « Tous avec toi Rom », peut-on lire en italien sur une publication du club mauve.

L’Inter a également communiqué à ce sujet ce mercredi. « Reste fort Rom, nous sommes à tes côtés ! », écrit le club milanais. « Nous voulons réaffirmer fermement que nous sommes unis contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Le football et le sport ne doivent pas seulement être un lieu d'émotion, mais aussi de valeurs claires et partagées, et ce que nous avons vu hier soir dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter à Turin n'a pas sa place dans notre sport. C'est pourquoi nous réitérons notre soutien, notre affection et notre solidarité envers Romelu Lukaku, tout comme le monde du football le fait partout depuis l'incident. »