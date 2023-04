L’inventeur du célèbre jeu «les Colons de Catane» est mort

L’inventeur du jeu de société au succès planétaire, « les Colons de Catane », l’Allemand Klaus Teuber, est décédé, a annoncé la société allemande d’édition de jeux Kosmos, dans un communiqué parvenu mercredi.

Traduit dans plus de 40 langues et vendu à plus de 40 millions d’exemplaires à travers le monde, le jeu, « Siedler von Catan » (en allemand), sorti en 1995, a pour objectif la colonisation de l’île de Catane, déserte au début de la partie.