Procès des attentats de Bruxelles: Krayem fait valoir son droit au silence, les accusés sur le gril

L’interrogatoire des accusés a débuté mercredi, devant la cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016, par un portrait de Bilal El Makhoukhi. Alors que la présidente de la cour, Laurence Massart, égrenait les qualités attribuées à l’homme par ses proches, celui-ci s’est arrêté sur le mot « honnête ». « Si je l’étais, je ne serais pas ici », a-t-il reconnu.

Pour débuter l’interrogatoire, Laurence Massart a commencé par poser trois questions concernant la reconnaissance des faits : « Êtes-vous en aveu d’avoir participé aux faits qui ont abouti à la double explosion à Zaventem ? », a-t-elle interrogé, avant de poser des questions similaires pour Maelbeek et la participation à une organisation terroriste. A trois reprises, l’accusé a répondu par l’affirmative.

La présidente de la cour a ensuite demandé à Bilal El Makhoukhi de revenir sur plusieurs aspects de sa vie, notamment sa relation avec sa famille à l’heure actuelle. « Quand j’étais plus jeune, ça se passait bien avec les parents et, maintenant, ils viennent me voir en prison, on a toujours des contacts », a raconté l’accusé, confirmant ensuite que les rapports étaient plus compliqués avec l’un de ses trois frères. Abordant le parcours scolaire chaotique et le début de vie active compliqué du trentenaire, Laurence Massart a indiqué que la mère de Bilal El Makhoukhi avait expliqué que son fils avait du mal à trouver du travail et que c’était difficile pour lui, car ses frères avançaient dans la vie. « Elle a dit ça pour me protéger », a soutenu l’accusé.

Eludant le passage en Syrie de l’intéressé, qui sera abordé plus tard, l’interrogatoire s’est ensuite dirigé vers son retour en Belgique. « J’étais bien amoché », a reconnu Bilal El Makhoukhi. « Je devais recommencer à marcher, car j’ai une prothèse en dessous du genou. Je n’ai pas été au centre de rééducation, je l’ai fait par moi-même. » Sur sa santé psychologique : « le moral n’était pas bon, quand je suis revenu, ça a été un choc. J’étais tellement dans l’ambiance là-bas que j’avais l’impression de n’avoir jamais vécu ici (…). Je ne suis pas revenu volontairement. J’ai essayé de me faire soigner en Syrie, ça n’a pas marché. On m’a placé des broches extérieures, puis j’ai été en Turquie et on m’a mis des broches intérieures. J’avais encore mon pied à ce moment-là, mais il ne fonctionnait plus, la balle avait transpercé et coupé les nerfs. J’ai donc été amputé ici en Belgique. »