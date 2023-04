Le bien à la loupe, à Namur: une maison trois façades en bon état (photos)

Pourvue de trois façades, cette maison familiale est implantée à Saint-Servais, sur les hauteurs de Namur. Elle profite en même temps d’un quartier résidentiel et de la proximité immédiate de nombreuses facilités ainsi que des transports en commun. Son intérieur renferme trois chambres mais il est possible d’en aménager une quatrième. La maison offre aussi diverses possibilités de rangement grâce à sa grande cave, son grenier ou encore son carport/atelier. Elle est en bon état général et prête à être habitée. 1 Situation Cette maison est située sur les hauteurs de Saint-Servais, commune qui fait partie de la Ville de Namur. Elle a l’avantage d’être implantée dans un quartier résidentiel assez tranquille mais tout proche de la nationale 4 et ses nombreuses facilités. Il suffit en effet d’à peine cinq minutes à pied pour accéder à des arrêts de bus, divers commerces et services (notamment médicaux) ou encore une école maternelle. La gare de Namur est située à environ deux kilomètres, tout comme le centre de la ville. La localisation de la maison permet aussi un accès en moins de dix minutes à l’autoroute E42 et le parking est aisé grâce aux plusieurs emplacements privatifs de l’habitation. 2

Etat général La maison a été construite il y a une dizaine d’années et est bien entretenue. Elle est donc dans un bon état général et est notamment équipée de châssis double vitrage, d’une chaudière au gaz ou encore d’un système électrique conforme avec compteur bi-horaire. Son certificat PEB est de D. La cuisine équipée et la salle d’eau sont fonctionnelles, et les abords extérieurs de la maison ont été aménagés. Une petite partie du jardin est cependant restée à l’état sauvage mais pourrait être exploitée. On peut également envisager l’ajout d’une quatrième chambre en divisant la plus grande, ou encore en aménageant l’espace ouvert qui surplombe le palier du premier étage.

3 Disposition Un jardinet sépare la maison de la rue et son entrée est située au niveau d’une allée latérale qui mène au jardin et permet de garer plusieurs véhicules. L’accès à l’habitation s’effectue via un hall central avec WC et vestiaire qui dessert d’un côté un grand salon, et de l’autre une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger et la terrasse. Cette cuisine est prolongée par un coin buanderie qui est également relié au hall d’entrée. En montant l’escalier situé dans ce hall, on accède au premier étage où un palier donne accès à une salle de bain complète et à trois chambres dont une très spacieuse qui pourrait être divisée ou aménagée en suite. La maison comprend aussi des caves, un grenier de rangement et un jardin avec un grand carport/atelier. 4 Prix Le prix de vente de cette maison trois façades est de 345.000 euros. Elle est de construction plutôt récente, en bon état et directement habitable. Quelques aménagements restent néanmoins possibles, comme l’ajout d’une chambre. Surface habitable : 130 m2 Chambres : 3 (possibilité de plus) Salles d’eau : 1 WC : 2 Cave : oui Jardin : oui, terrain 4,4 ares Etat : habitable Garage : oui (carport) PEB : D