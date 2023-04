Inflation: voici les 10 produits qui ont le plus augmenté sur les 12 derniers mois (infographies)

Les courses sont de plus en plus onéreuses et l’inflation des produits alimentaires se poursuit. Statbel la situe à 17 % en mars, contre 16 % en février.

Certains produits sont particulièrement touchés. C’est ce que montre l’analyse de Testachats, basée sur un panier de plus de 3 000 produits de base vendus en supermarchés, pour les magasins d’Albert Heijn, Carrefour, Colruyt Meilleurs prix, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl. Les trois biens les plus durement impactés ont même augmenté de plus de 50 % !