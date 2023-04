Romelu Lukaku victime de racisme: la Juventus collabore avec la police pour identifier les responsables

« Le club, comme toujours, est en train de collaborer avec la police pour identifier les responsables des actes et chants racistes », peut-on lire sur le compte Twitter de la Juve.

Mardi, Lukaku avait permis à l’Inter d’arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu en demi-finale aller de Coupe d’Italie. Le Diable rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s’en sont suivies et Lukaku a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion.