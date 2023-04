Salah Abdeslam au procès des attentats de Bruxelles: «Ma présence dans ce box est une injustice»

En préambule, le trentenaire avait répondu « non » aux trois questions concernant la reconnaissance d’une quelconque culpabilité pour les attaques commises à Zaventem et à Maelbeek et pour sa participation à un groupe terroriste.

Salah Abdeslam a profité de la mention de son casier judiciaire, lors de son interrogatoire par la présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, pour s’exprimer sur son implication dans les attentats du 22 mars 2016. « Ma présence dans ce box est une injustice », s’est insurgé l’accusé. « Je n’ai pas participé à ces faits-là. Le projet d’attaques à Bruxelles a démarré après mon arrestation et la diffusion de la photo des frères El Bakraoui. Moi, j’étais en prison et au courant de rien. »

L’homme s’est montré expansif sur sa famille, portant aux nues une mère « courageuse », qui lui a donné une « bonne éducation » et un père « admirable, cultivé, réservé » et qui n’a « jamais levé la main sur moi ». Ses trois frères étaient « protecteurs et bienveillants », mais il était particulièrement proche de son frère Brahim, membre du commando terroriste du 13 novembre. « C’était mon exemple », a expliqué le trentenaire.

« Ma famille vient régulièrement me visiter en prison, c’est un pilier majeur de ma survie », a ajouté Salah Abdeslam. « Je suis en prison depuis plusieurs années et je vais encore y rester pendant longtemps. C’est extrêmement difficile et, si on n’a pas de soutien, c’est encore plus compliqué. »