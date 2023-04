Une équipe en manque d’inspiration: comment expliquer la perte de vitesse de Liverpool?

Analyse de deux rencontres manquées par les hommes de Jürgen Klopp.

Le plan de Klopp contre Pep Guardiola

Alignés en 4-2-3-1 avec l’intention d’attendre Manchester City et de jouer rapidement les transitions vers l’avant, les joueurs de Jürgen Klopp espéraient venir à l’Etihad Stadium pour réaliser un gros coup dans ce choc du week-end dernier. Mohamed Salah était aligné en pointe de l’attaque pour dynamiser les contres attaques des Reds. Derrière lui, Cody Gakpo devait assurer le lien entre les milieux de terrain et Mohamed Salah. Auteur de 4 buts en 10 matchs de Premier League, l’ancien joueur du PSV Eindhoven continue de se faire une place dans le onze de départ de l’entraîneur allemand. Plus bas sur le terrain, Virgil Van Dijk et Ibrahima Konaté composaient la défense centrale, comme très souvent cette saison lorsqu’ils sont disponibles.

Durant le premier quart d’heure, Liverpool fera bien déjouer Manchester City grâce à son bloc équipe bien regroupé. Malgré quelques accélérations de la part des hommes de Pep Guardiola, Alisson ne sera pas inquiété et les deux équipes se neutraliseront, notamment grâce à une belle bataille dans le cœur du jeu. Riyad Mahrez aura l’occasion la plus nette en ce début de match, via un coup franc direct qui passera à quelques centimètres de la cage d’Alisson. Mais à la surprise générale, c’est Liverpool qui ouvrira le score via Mohamed Salah, après un très bon travail de Diogo Jota, pour venir confirmer cette bonne entame de match des Reds. Le plan se déroulait donc jusqu’à présent parfaitement pour Jürgen Klopp et ses hommes.