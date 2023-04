Le coach de Seraing sévit: Daniel Opare et Abdou Sylla exclus du noyau A

Au soir de la défaite, honteuse dans la manière, enregistrée par le RFC Seraing samedi dernier face à La Gantoise (0-5), Jean-Sébastien Legros, fort marqué, avait annoncé des sanctions. Elles sont tombées. De façon peut-être assez curieuse de prime abord, elles concernent deux éléments qui… n’ont pas joué, mais qui se trouvaient sur le banc. À savoir Daniel Opare et Abdou Sylla. « Ils sont exclus du noyau A pour raisons disciplinaires », annonce le coach. « Ils ont eu des comportements inadaptés. Opare a sans doute compris ce qui lui est reproché, Sylla par contre n’en donne pas l’impression. Tant pis pour lui. Il mène sa carrière comme il l’entend. Cela devient son problème, plus le mien ». Pas réjouissant quand on sait que le défenseur venu de Nantes est encore sous contrat pour un an…

Pour se rendre au FC Bruges vendredi soir, l’équipe subira sans doute d’autres changements eut égard au manque de détermination affichée par des titulaires. Mais à ce sujet, Jean-Sébastien Legros n’a pas voulu en dire davantage. Il faudra donc attendre de découvrir la feuille de match pour avoir davantage.