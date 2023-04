Guerre en Ukraine: la Pologne veut des garanties de sécurité supplémentaires pour Kiev au sommet de l’Otan

Si la circulation et la consommation de drogues au sein des troupes engagées en Ukraine sont probables, notamment au regard de l’histoire des conflits armés, aucune preuve tangible n’en fait encore état aujourd’hui. « Le Soir » a cherché à y voir plus clair avec un professeur d’histoire militaire, un chercheur spécialiste de la Russie et un professeur en toxicologie.